2019-12-16T09:44:26+03:00
Общество

«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске

Ее семье нужна помощь
Ася ЖУКОВА
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«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске. Фото: сайт 134-й школы.«Маленький ангелочек, боролась до последнего»: девочка с редкой болезнью умерла в Красноярске. Фото: сайт 134-й школы.
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Еще недавно пела на линейке, смеялась… Девочка с редкой болезнью, на лечение которой собирали деньги всем городом, умерла в Красноярске.

У шестиклассницы 134-й школы Наташи Ивахно обнаружили редкое заболевание крови. Попала в больницу – в критическом состоянии. Наташе срочно требовалась госпитализация в центр детской гематологии в Москве. Но средств на это у семьи не было. Мама воспитывала двух дочек одна. Чтобы быть рядом с Наташей, вынуждена была уйти с работы.

Врачи ввели девочку в состояние искусственной комы. Льготная очередь на транспортировку была, но в январе 2020 года. До этого момента Наташа не дожила. Сегодня, 16 декабря, девочки не стало. Об этом сообщила жительница Солнечного Ксения Бессонова в своем фейсбуке.

- Маленький ангелочек, она боролась до последнего, - пишет женщина. – Врачи делали все, чтобы спасти ребенка, но…

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит самые глубокие соболезнования родным и друзьям Наташи. Светлая память!

КОНКРЕТНО

Сейчас семье Наташе очень нужна помощь. Если вы хотите поддержать маму девочки, приводим номер карты 639002319029066633, она привязана к номеру телефона 8 913-184-60-56 (Ивахно Юлия Викторовна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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