2019-12-16T09:07:14+03:00
Общество

Пушку с Караульной горы Красноярска отправили на ремонт

Гаубица нуждается также в техобслуживании
Ася ЖУКОВА
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Пушку с Караульной горы в Красноярске отправили на ремонт.Пушку с Караульной горы в Красноярске отправили на ремонт.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пушку с Караульной горы в Красноярске увезли на ремонт. Кроме того, ей требуется техническое обслуживание, пояснили в пресс-службе администрации города.

Напомним, гаубицу Д-30, произведенную еще в начале 60-х, установили на горе в марте 2015 года. А выработавшую свой ресурс пушку М-30 (образца 1943 года) поставили на Мемориале Победы. Именно она давала традиционные полуденные залпы с 2001 года. А после отправилась на «отдых».

Не так давно выяснилось: в помощи нуждается и вторая пушка. Поэтому ее на время спустят с горы и переместят на учебно-полевую базу Военно-инженерного института СФУ. Военные специалисты проведут ремонт и техобслуживание орудия. Так что пока выстрелы в полдень на Караульной горе прекратятся.

Гаубица нуждается в техобслуживании. Фото: Мария ЛЕНЦ

Гаубица нуждается в техобслуживании.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Накануне, 16 марта, на Караульной горе произошла смена пушек. Выработавшую свой ресурс короткоствольную пушку-гаубицу М-30 (орудие образца 1943 года) отправили на «пенсию». Ее установят на Мемориале Победы, и стрелять она уже точно больше не будет.

А на Караульной горе ее место заняла современная гаубица Д-30. И вот сегодня ровно в полдень раздался первый выстрел из новой сигнальной пушки. Произвести его выпала честь двухкратному олимпийскому чемпиону Евгению Устюгову. Стоит отметить, что точно такое же орудие производит залп в Санкт-Петербурге (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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