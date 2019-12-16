Аналитики назвали темпы строительства сети Tele2 «беспрецедентными»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-16T08:39:38+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, построил за год больше собственных башен, чем какой-либо другой участник рынка. Таковы выводы агентства AC&M, которое представило отчет о рынке башенной инфраструктуры в России. Аналитики подчеркнули особую роль Tele2 в активизации общеотраслевого строительства новых объектов, прогнозное число которых к концу 2019 года составит 79 тыс.

Рост совокупного парка высотных конструкций в 2019 году не только не замедлился, но ускорился, отмечает агентство AC&M. Из 5 тыс. новых антенно-мачтовых сооружений, возведенных в 2019 году, примерно половина приходится на мобильных операторов. Наряду с инфраструктурными операторами, они показали активизацию в строительстве новых объектов – главным образом, как заключают эксперты, «за счет Tele2».

Аналитики подчеркивают роль Tele2 в строительстве 2018-2019 гг.: оператор превзошел конкурентов не только по относительным темпам строительства, но и числу нововозведенных конструкций. «Нельзя игнорировать и тот факт, что беспрецедентные темпы строительства собственных башен, столбов и мачт продемонстрировал Tele2. В абсолютном выражении специалистам оператора удалось построить за год больше башен, чем какому-либо другому участнику рынка», – отмечают эксперты агентства AC&M. Они объясняют, что противостояние с «большой тройкой» подтолкнуло Tele2 искать свои пути размещения оборудования, а не надеяться на аренду уже существующих конструкций.