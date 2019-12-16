Молодой бесправник всмятку разбил о столб машину с людьми

СЕГОДНЯ 07:31 2019-12-16T07:31:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Абакане (Хакасия) 21-летний парень за рулем ВАЗ – 2114 разбил о столб машину с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Республике.

Серьезная авария произошла вечером в пятницу, 13 декабря, на улице Советской – в районе дома № 138. Молодой человек, у которого не было даже водительского удостоверения, потерял управление автомобилем, говорят инспекторы. И в результате влетел в столб.

Машина была искорежена. Фото: УГИБДД России по РХ.

Машина была сильно искорежена. Пострадали трое: сам водитель (он повредил шею), 34-летняя пассажирка (у нее ушиб головы), а также пешеход. Осколками автомобиля, отлетевшими после удара о столб, была задета находившаяся на тротуаре неподалеку 18-летняя девушка. Она получила ушиб правой голени.

Сейчас проводится расследование случившегося. Виновный будет наказан.

ИСТОЧНИК KP.RU