СЕГОДНЯ 06:35 2019-12-16T06:35:09+03:00

Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Одну из самых популярных служб доставки суши в Красноярске поймали на нарушениях и закрыли. Речь идет о филиале компании «Оригами», расположенном на улице Карамзина, сообщили в пресс-службе УФССП России по краю.

Напомним, в конце ноября 39 клиентов, сделавшие заказ в этой фирме, получили отравления. 25 из них попали в БСМП с высокой температурой, болью в животе, тошнотой. Позже выяснилось: все попробовали роллы с курицей, зараженной сальмонеллезом. Пациенты находились в состоянии средней степени тяжести. Что до компании, она извинилась перед клиентами, приостановила работу филиалов и провела собственное расследование. Такое здесь случилось впервые.

И вот – новый поворот.

- Во время проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания красноярцев острой кишечной инфекцией, а также сальмонеллезом, в деятельности «Оригами» выявлен целый ряд нарушений действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, - рассказывают приставы. - Суд принял решение о приостановлении деятельности общепита сроком на 30 суток. Немедленно выехав по адресу организации, судебные приставы опечатали помещение, предупредив индивидуального предпринимателя о том, что в случае неисполнения требований суда он будет привлечен к административной ответственности.

Компанию ждет повторная проверка. Она сможет возобновить работу только после того, как устранит все нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 40 человек отравились суши в Красноярске

Температура под 40, тошнота, боли в животе… С такими симптомами в больницы Красноярска попали десятки человек. У всех – острая кишечная инфекция. Все в выходные сделали заказы в одной и той же службе доставки «Оригами» (употребляли один продукт). Все говорят примерно одно тоже: поели, через какое-то время стало плохо, думали, пройдет, но, увы… Пришлось вызывать «скорую» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU