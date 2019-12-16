2019-12-16T06:35:09+03:00
Происшествия

Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения

Речь идет о филиале на улице Карамзина
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения.Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Одну из самых популярных служб доставки суши в Красноярске поймали на нарушениях и закрыли. Речь идет о филиале компании «Оригами», расположенном на улице Карамзина, сообщили в пресс-службе УФССП России по краю.

Напомним, в конце ноября 39 клиентов, сделавшие заказ в этой фирме, получили отравления. 25 из них попали в БСМП с высокой температурой, болью в животе, тошнотой. Позже выяснилось: все попробовали роллы с курицей, зараженной сальмонеллезом. Пациенты находились в состоянии средней степени тяжести. Что до компании, она извинилась перед клиентами, приостановила работу филиалов и провела собственное расследование. Такое здесь случилось впервые.

И вот – новый поворот.

- Во время проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания красноярцев острой кишечной инфекцией, а также сальмонеллезом, в деятельности «Оригами» выявлен целый ряд нарушений действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, - рассказывают приставы. - Суд принял решение о приостановлении деятельности общепита сроком на 30 суток. Немедленно выехав по адресу организации, судебные приставы опечатали помещение, предупредив индивидуального предпринимателя о том, что в случае неисполнения требований суда он будет привлечен к административной ответственности.

Компанию ждет повторная проверка. Она сможет возобновить работу только после того, как устранит все нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 40 человек отравились суши в Красноярске

Температура под 40, тошнота, боли в животе… С такими симптомами в больницы Красноярска попали десятки человек. У всех – острая кишечная инфекция. Все в выходные сделали заказы в одной и той же службе доставки «Оригами» (употребляли один продукт). Все говорят примерно одно тоже: поели, через какое-то время стало плохо, думали, пройдет, но, увы… Пришлось вызывать «скорую» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 лет строгого режима получил лидер межнациональной ОПГ в Красноярском крае
Отравившую почти 40 человек доставку суши в Красноярске закрыли за нарушения
Полмиллиона рублей обещают врачам за переезд в Норильск
Друг по кличке Женя. Пропавшего в Красноярске старенького пса больше месяца ищет хозяин
16-летний подросток уехал на учебу и не вернулся в Красноярском крае
Тело утонувшего рыбака подняли из Красноярского моря
40-градусные морозы ударят в Красноярском крае
Направлявшийся в Красноярск самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины на лобовом стекле
В Красноярском крае в массовом ДТП на трассе погиб дальнобойщик
На Таймыре все дети получат бесплатные новогодние подарки
В Красноярске сотрудница ветклиники в свой выходной спасла уличного голубя
В Красноярском крае по вине пьяного водителя пострадали пять человек: среди них трое детей
Бдительные жители Заозерного помогли раскрыть кражу чугунных крышек от люков
Красноярские спасатели эвакуировали посетителя «Столбов» с признаками инсульта
Пять жительниц Железногорска лишились денег при покупке детских санок
В Красноярске выясняют обстоятельства обрушения подпорной стены
Под Ачинском столкнулись всмятку две фуры: движение парализовано
В Красноярске рядом с пожарной частью рабочие подожгли дом
В Красноярске представили медали чемпионата России по фигурному катанию
Где купить елку? В Красноярске открывается более 50 елочных базаров
Лопнула труба-гнилушка: десятки домов остались без воды в Октябрьском районе
Охранник ограбил салон красоты, чтобы погасить долг по кредиту