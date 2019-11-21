Почти 40 человек отравились суши в Красноярске

Температура под 40, тошнота, боли в животе… С такими симптомами в больницы Красноярска попали десятки человек.

Начато расследование

У всех – острая кишечная инфекция. Все в выходные сделали заказы в одной и той же службе доставки «Оригами» (употребляли один продукт). Все говорят примерно одно тоже: поели, через какое-то время стало плохо, думали, пройдет, но, увы… Пришлось вызывать «скорую».

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по краю подтвердили: пострадавшие отравились суши.

- Занимаемся расследованием, - говорят в ведомстве. – Специалисты выехали, разбираются на месте. Скоро будут окончательные итоги. Станет понятно, были ли какие-то нарушения или нет. Но, по предварительной информации, нарушения были.

Яйца или курица

По данным из БСМП, у поступивших к ним больных – состояние средней степени тяжести. Пациенты проходят лечение, опасности нет.

Впрочем, до поры до времени не было и понимания, что произошло. Служба доставки (а она одна из самых популярных в городе) объявила о том, что приостанавливает работу всех своих филиалов. Здесь уже изучили заказы пострадавших клиентов. По чекам видно: во всех есть яйца или курица. То есть – как вариант – это может быть сальмонеллез.

Решается вопрос о закрытии службы доставки.Фото: Мария ЛЕНЦ

«Виноваты мы»

В группе компании в соцсетях закрепили официальный комментарий ЧП. Приводим его целиком:

- Друзья, чтобы не плодить панику и слухи! Вот объяснение всей ситуации. Поступили жалобы на плохое самочувствие у клиентов. Мы закрыли филиалы, с которых были приготовлены заказы. Провели внутреннюю проверку, отправили сотрудников на обследования, сделали смывы с рук и с других поверхностей (доски, ножи и т.д). Лаборатория отдала результаты - НИЧЕГО не обнаружено. Вы же понимаете наш шок? Мы 10 лет на рынке и не понимаем причины произошедшего. Мы предполагаем, что дело в каком-то продукте. И в заказах, на которые жаловались, везде была курица. С поставщиками мы работаем годами. Представьте, наши объемы закупок. И практически не меняем их. Все продукты, естественно, сертифицируются. На данный момент мы ждём результатов анализов с курицы и яиц (на всякий случай). КАЖДОМУ пострадавшему мы написали, запросили сотовый. И сразу перезванивали, помогали. Да, некоторые решили не идти на контакт, выложили сторис и не написали нам свои телефоны. Просто вызвали ТВ. Их полное право. Мы понимаем, что им обидно, и они злятся. Ситуация ужасная, мы переживаем за каждого пострадавшего и понимаем, что в итоге виноваты именно мы. Пожалуйста, не поддавайтесь панике и не плодите слухи. Мы разбираемся в ситуации совместно с Роспотребнадзором и Санэпиднадзором. Будем держать вас в курсе до прояснения ситуации!

Решается вопрос о закрытии

И к концу дня выяснилось: пострадавших 39 человек, в больницы попали 25.

По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella, - пояснили в Управлении Роспотребнадзора. - В ходе расследования для проведения лабораторных исследований проведен отбор проб пищевых продуктов и сырья, смывы с оборудования, проводится обследование сотрудников. Выявлены нарушения санитарного законодательства: не соблюдается поточность технологических процессов приготовлению блюд, нарушаются требования к маркировке оборудования, инвентаря, посуды, мытью посуды, отсутствует производственный контроль. Специалистами Управления в полном объеме организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Службу доставки на время закрывают. Материала об административном приостановлении переданы в суд.

КСТАТИ

Об отравлениях именно в этой компании заговорили еще в начале ноября. Есть даже отзывы на «Флампе». Вот один из них:

- С легкой подачи роллов от доставки было получено тяжелое отравление со всеми «прелестями». Был заказан набор «по акции» 1 ноября. Наверное, всё, что «по акции», готовится самыми грязными ногами из самых старых продуктов. Лично для меня - это разочарование года. Плохо до сих пор. Полежали бы три дня с дичайшим отравлением, болью и температурой.

P.S. Мой комментарий об этой ситуации в официальной группе Вконтакте был проигнорирован и удален (также были удалены другие комментарии о многочисленных отравлениях). Браво! Отличное решение.