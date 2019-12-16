2019-12-16T06:08:55+03:00
Общество

Полмиллиона рублей обещают врачам за переезд в Норильск

Увеличить подъемные предложили власти
Ася ЖУКОВА
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Полмиллиона рублей обещают врачам за переезд в Норильск.Полмиллиона рублей обещают врачам за переезд в Норильск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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За переезд в Норильск врач может получить полмиллиона рублей. Подъемные для медиков, перебравшихся на север Красноярского края, предложили увеличить власти.

Идею озвучили на заседании депутатской комиссии по соцполитике в администрации Норильска, состоявшемся в конце прошлой недели.

Решили пойти на такой шаг из-за кадрового голода. В городе не хватает педиатров и терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, неврологов… Закрыто всего 61,8% ставок. По данным мэрии Норильска, за последние три года уехали 212 врачей, а прибыли только 165. И вот итог: 252 свободные вакансии (по состоянию на октябрь текущего года).

Сейчас размер максимальной единовременной выплаты за переезд врача - 300 тысяч рублей. Но его предложили увеличить до 500 тысяч. Примечательно, что подъемные для среднего медперсонала останутся прежними - 150 тысяч рублей.

Окончательное решение будет принято на 17-й сессии горсовета. Предварительно: члены комиссии поддержали идею единогласно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Максимальная выплата для приглашаемых специалистов других отраслей - культуры, спорта и образования – составляет сейчас в Норильске 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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