СЕГОДНЯ 05:19 2019-12-16T05:19:44+03:00

16-летний подросток уехал на учебу и не вернулся в Красноярском крае. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

О парне ничего неизвестно уже пять дней

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае пропал подросток. 16-летний Вадим Баранов уехал на учебу, а назад не вернулся, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Еще 11 декабря он собрался на учебу в дорожно-строительный техникум, расположенный в селе Емельяново (на улице СПТУ-81, в строении 2М), - уточняют волонтеры. – Уехал, а обратно домой в поселок Кедровый (улица Мира,3) так и не вернулся.

О парне ничего неизвестно вот уже пять дней. Близкие очень переживают.

Приметы: рост 173 сантиметра, глаза карие, волосы темно- русые.

Был одет: синяя парка и джинсы такого же цвета, черная шапка с надписью «Аdidas».

С собой имел: черный рюкзак.

Если вы знаете, где может находиться подросток, видели его, просим срочно сообщить по одному из номеров +739133-2-58-50 (полиция Емельяново) или +7950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU