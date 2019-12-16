16-летний подросток уехал на учебу и не вернулся в Красноярском крае
В Красноярском крае пропал подросток. 16-летний Вадим Баранов уехал на учебу, а назад не вернулся, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
- Еще 11 декабря он собрался на учебу в дорожно-строительный техникум, расположенный в селе Емельяново (на улице СПТУ-81, в строении 2М), - уточняют волонтеры. – Уехал, а обратно домой в поселок Кедровый (улица Мира,3) так и не вернулся.
О парне ничего неизвестно вот уже пять дней. Близкие очень переживают.
Приметы: рост 173 сантиметра, глаза карие, волосы темно- русые.
Был одет: синяя парка и джинсы такого же цвета, черная шапка с надписью «Аdidas».
С собой имел: черный рюкзак.
Если вы знаете, где может находиться подросток, видели его, просим срочно сообщить по одному из номеров +739133-2-58-50 (полиция Емельяново) или +7950-996-60-66 (волонтеры, круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU