Тело утонувшего рыбака подняли из Красноярского моря

СЕГОДНЯ 05:01 2019-12-16T05:01:01+03:00

Мужчина не смог выбраться из провалившегося под лед авто

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Из Красноярского водохранилища подняли тело утонувшего рыбака. 53-летний мужчина не смог выбраться из провалившегося под воду автомобиля и погиб, сообщили в официальной группе в соцсетях МЧС России по Республике Хакасия.

По данным спасателей, трагедия случилась в субботу, 14 декабря, в Боградском районе – неподалеку от села Советская Хакасия. Там двое мужчин на машине выехали на лед водохранилища, собирались порыбачить.

Увы, лед не выдержал – треснул, авто ушло под воду. 33-летний мужчина успел выскочить, а его спутник нет. Чтобы его найти, вызвали спасателей-водолазов. И на следующий день, 15 декабря, тело погибшего было обнаружено. Его передали полицейским.

- В Хакасии и крае стоит теплая зима, - предупреждают сотрудники МЧС России по Республике. – Поэтому лед на водоемах намерзает неравномерно, есть опасные места. Выходить и тем более выезжать на него на автомобиле – это смертельный риск!

ИСТОЧНИК KP.RU