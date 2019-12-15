«Как всегда, погиб невиновный»: в массовом ДТП на трассе в Красноярском крае погиб дальнобойщик

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-15T12:58:09+03:00

Еще два человека попали в больницу

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В Емельяновском районе (в районе Зеледеевского кольца) 15 декабря произошла серьезная массовая авария, в результате которой погиб один человек.

- По предварительной информации водитель автомобиля «Mazda» совершал обгон грузового автомобиля «Mercedes» с полуприцепом, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края. - Во время совершения маневра прицеп грузового автомобиля занесло и произошло столкновение с автомобилем «Mazda», при этом «Mercedes» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель», водитель которой, в свою очередь, столкнулся с большегрузным автомобилем «Scania».

ДТП в Емельяновском районе.УГИБДД по Красноярскому краю

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Scania», водитель и пассажир автомобиля «Mazda» госпитализированы.

А вот что пишут очевидцы аварии в соцсетях:

«Сегодня встретили это ДТП еще до того, как приехали скорые и милиция. Страшно... один погибший точно. Но что произошло неизвестно. Дорога не чищена, очень скользко конкретно на этом участке+ горка».

«Жесткий замес... и, как всегда, погиб невиновный».

Машины вынесло с дороги Фото: пресс-служба УГИБДД по Красноярскому краю

«Утром там ехали, снег стеной шел, ничего не чищено. Накат и гололед. Провокатор есть всегда, остальные просто не смогли ничего сделать. Нельзя остановить многотонную махину на такой дороге одномоментно. Тот, кто нарушает, всегда должен отдавать себе отчет о последствиях, но русский человек всегда действует на авось».

В настоящее время дорожные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Госинспекторы регулируют движение на данном участке по одной полосе, в ручном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В массовой аварии погиб один человек Фото: пресс-служба УГИБДД по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU