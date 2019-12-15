В Красноярском крае по вине пьяного водителя пострадали пять человек: среди них трое детей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-15T09:54:31+03:00

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Серьезное ДТП произошло поздно вечером 14 декабря в Минусинске. По словам очевидцев, неподалеку от Спасского собора «Toyota» протаранила столб, к которому крепилась рекламная конструкция.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, автомобилем управлял пьяный 26-летний мужчина (экспертиза показала 0,55 промилле). В салоне, помимо него, находилось двое взрослых пассажиров (в том числе беременная женщина) и трое детей 10, 3 и 2 лет, которых перевозили без удерживающих устройств. Все они пострадали. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, больше всего пострадал трехлетний малыш. За его жизнь сейчас борются врачи.

На водителя - нарушителя дорожные полицейские составили административный протокол за вождение в пьяном виде и нарушение правил перевозки детей. По предварительным данным, автомобиль был неисправен.

Фото: «Минусинск автоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU