2019-12-15T08:28:18+03:00
Происшествия

Бдительные жители Заозерного помогли раскрыть кражу чугунных крышек от люков

Похитителям грозит до пяти лет лишения свободы
Ольга КОСТИНА
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Полицейские быстро задержали подозреваемыхПолицейские быстро задержали подозреваемыхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Заозерном полицейские с помощью местных жителей задержали похитителей чугунных крышек от люков. Об этом сообщили в краевой полиции.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе одной из школ с канализационных люков пропали 7 чугунных крышек по 50 килограммов каждая.

- Старший участковый майор полиции Виталий Иов и участковый капитан полиции Илья Буянов опросили граждан, проживающих в округе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Местные жители сообщили о двух молодых людях, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Участковые задержали подозреваемых, ими оказались двое подростков 16 и 17 лет из Заозерного. Друзья не стали отпираться и сразу сознались в содеянном. Также их подозревают в совершении краж в садовом обществе «Восход». Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Но им грозит до пяти лет лишения свободы по 158 статье УК РФ – кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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