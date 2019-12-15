Бдительные жители Заозерного помогли раскрыть кражу чугунных крышек от люков
В Заозерном полицейские с помощью местных жителей задержали похитителей чугунных крышек от люков. Об этом сообщили в краевой полиции.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе одной из школ с канализационных люков пропали 7 чугунных крышек по 50 килограммов каждая.
- Старший участковый майор полиции Виталий Иов и участковый капитан полиции Илья Буянов опросили граждан, проживающих в округе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Местные жители сообщили о двух молодых людях, которые могут быть причастны к совершению преступления.
Участковые задержали подозреваемых, ими оказались двое подростков 16 и 17 лет из Заозерного. Друзья не стали отпираться и сразу сознались в содеянном. Также их подозревают в совершении краж в садовом обществе «Восход». Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Но им грозит до пяти лет лишения свободы по 158 статье УК РФ – кража.
ИСТОЧНИК KP.RU