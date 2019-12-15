Красноярские спасатели эвакуировали посетителя «Столбов» с признаками инсульта

СЕГОДНЯ 06:27 2019-12-15T06:27:07+03:00

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Красноярские спасатели за минувшие сутки оказали помощь двум посетителям красноярских «Столбов». Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

На выдвижной пост поступила информация, что в районе 2-ой Поперечной (там располагается детский городок) мужчина почувствовал себя плохо. Его нашли в течение нескольких минут. По внешним признакам – инсульт. Туриста транспортировали до улицы Свердловской, где его уже ждали медики. Пациента в машине скорой помощи доставили в больницу.

Еще одному посетителю также потребовалась помощь спасателей и медиков. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, он вывихнул ногу. Его также транспортировали со «Столбов» и передали в руки врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU