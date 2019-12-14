2019-12-14T16:48:19+03:00
Происшествия

Под Ачинском столкнулись всмятку две фуры: движение парализовано

Предварительно - есть один погибший [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Ачинск-автоканалФото: Ачинск-автоканал
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Жесткое ДТП случилось в субботу, 14 декабря, неподалеку от Ачинска. Ближе к вечеру в районе моста через Чулым столкнулись две фуры. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Повреждения у обоих грузовиков серьезные - кабины, где находились люди, полностью смяты. По предварительной информации, в ДТП погиб один из пассажиров.

Фуры столкнулись под Ачинском.Видео: Ачинск-автоканал

Очевидцы сообщают, что в районе аварии образовалась гигантская многокилометровая пробка. Пропускают только легковые автомобили - им достаточно места, чтобы проехать. Грузовым и автобусам не протиснуться - почти всю дорогу перекрыли покореженные фуры.Так что в районе аварии выстроилась длинная вереница грузовиков.

- Грейдер пришел, растаскивают сейчас, - сообщает один из очевидцев в паблике Ачинск-автоканал, водитель фуры. - Но нам еще стоять, сначала, сказали, город разгрузят, потом и мы поедем.

В ГИБДД пообещали позднее сообщить подробности аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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