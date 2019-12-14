2019-12-14T10:40:45+03:00
Происшествия

Лопнула труба-гнилушка: десятки домов остались без воды в Октябрьском районе

В Красноярске устраняют последствия ночного прорыва воды
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Татьяна Лукина, пресс-служба КрасКомаФото: Татьяна Лукина, пресс-служба КрасКома
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Жители Киренского в Красноярске на выходных остались без холодной воды, сообщают Городские новости. Минувшей ночью прорвало бесхозную трубу на Кравченко, 8, рассказали в КрасКоме. Произошло все под утро, около 03.20.

- Бесхозная труба-гнилушка не дожила до санации, рванула сегодня ночью, залила водой котлован и проезжую часть, - сообщает пресс-служба КрасКома.

До ликвидации ЧП подача холодной воды в близлежащие дома приостановлена. Речь о многоэтажках по следующим адресам: Свободный, 73, 75В;Годенко, 3, 1, 6, 7; Киренского, 65, 67, 69, 71, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 87Б; Кравченко, 6, 8; Белорусская, 7, 9;Серова, 38, 10, 12.

Кроме того, на Свободном, 48 и Телевизорной, 1 — 1 ст. 101 (административные здания) давление воды низкое.

К слову, ремонт затянул демонтаж рекламного щита, который расположен прямо над местом прорыва. Сейчас владельцы уже разобрали его. Без собственника его демонтировать было нельзя. Ремонтники откачивают воду – с дорожного полотна ее уже убрали. Начата работа по устранению аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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