2019-12-14T07:45:32+03:00
Спорт

Президент UFC Дана Уайт предложил транслировать чемпионат по пощечинам после боя Васи Пельменя

Действующий президент крупнейшей организации ММА интересуется мнением подписчиков в соцсетях
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Бой Василия Фото: стопкадр с видеоБой Василия Фото: стопкадр с видео
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Дана Уайт, президент UFC, крупнейшей в мире организации ММА, которая продвигает смешенные единоборства, заинтересовался чемпионатами по пощечинам. Особенно зрелищным Уайту показался последний бой Василия Пельменя Камоцкого, простого фермера из Иланского (Красноярский край), который умело, с одного удара укладывал практически всех соперников. Правда, 7 декабря во время очередных состязаний несгибаемого чемпиона по пощечинам вырубили с одного удара. Сделал это Вячеслав Зезюля. Именно эта пощечина и Василий Пельмень вдохновили Уайта на трансляции чемпионатов.

danawhitedanawhite
Вдохновляющий бой Василия Пельменя
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- Эти парни выбивают дерьмо друг из друга, - пишет Уайт в своем Инстаграме. – Парень в красном – чемпион Пельмень, и только что он впервые проиграл. Подумываю запустить это на канале UFC. Что думаете, ребята?

Подписчики от предложения в восторге. У многих даже имеются кандидатуры – кого выставить против Василия Пельменя. Пока, впрочем, это вопрос не решенный. Хотя… кто знает, может, счастливая звезда приведет Василия к мировому чемпионству . В общем, дорога в смешанные единоборства у Василия Камоцкого не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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