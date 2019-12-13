Красноярцам рассказали, как правильно принимать БАДы
Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно принимать биологически активные добавки (коротко – БАДы). Они вовсе не являются лекарствами, несмотря на то, что должны продаваться исключительно в аптеках или специализированные магазины по продаже диетических продуктов. Вообще БАДы – это дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, в том числе витаминов и минеральных веществ.
Вот несколько советов по безопасности приема добавок.
- Для них также существуют сроки годности. Поэтому при покупке убедитесь, что он еще не истек.
- Прочитайте на листке-вкладыше информацию о показаниях и противопоказаниях.
- Принимать нужно строго дозировано и соблюдать количество, кратность приема.
- Как правило, БАД к пище употребляются во время еды, за исключением тех, что выпускаются в виде сиропов, леденцов, сладких таблеток для рассасывания, плиток или пастилок.
- Не мешало бы перед применением добавок проконсультироваться с врачом.
Специалисты отмечают, что БАДы, как следует из названия, это всего лишь добавки к пище, а не ее замена во время диет.
ИСТОЧНИК KP.RU