2019-12-13T18:51:53+03:00
Общество

Красноярцам рассказали, как правильно принимать БАДы

Как добавка к еде, а не ее замена
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам рассказали, как правильно принимать БАДыКрасноярцам рассказали, как правильно принимать БАДыФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам, как правильно принимать биологически активные добавки (коротко – БАДы). Они вовсе не являются лекарствами, несмотря на то, что должны продаваться исключительно в аптеках или специализированные магазины по продаже диетических продуктов. Вообще БАДы – это дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, в том числе витаминов и минеральных веществ.

Вот несколько советов по безопасности приема добавок.

- Для них также существуют сроки годности. Поэтому при покупке убедитесь, что он еще не истек.

- Прочитайте на листке-вкладыше информацию о показаниях и противопоказаниях.

- Принимать нужно строго дозировано и соблюдать количество, кратность приема.

- Как правило, БАД к пище употребляются во время еды, за исключением тех, что выпускаются в виде сиропов, леденцов, сладких таблеток для рассасывания, плиток или пастилок.

- Не мешало бы перед применением добавок проконсультироваться с врачом.

Специалисты отмечают, что БАДы, как следует из названия, это всего лишь добавки к пище, а не ее замена во время диет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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