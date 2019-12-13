2019-12-13T18:08:17+03:00
Общество

Следком Тувы разыскивает работников птицефабрики, которым 4 года не платили зарплату

И это – на государственном унитарном предприятии
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Следком Тувы разыскивает работников птицефабрики, которым 4 года не платили зарплатуСледком Тувы разыскивает работников птицефабрики, которым 4 года не платили зарплатуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве работникам ГУП РТ «Птицефабрика Енисейская» (обратите внимание, форма собственности – государственная) 4 года не платили заработную плату. Полностью или частично – не уточняется. Но сегодня республиканский следком проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Как рассказали в пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск, труд 82 человек не оплачивался в период с 2013 по 2017 годы. Теперь следователям предстоит найти их всех, опросить и только после этого принять объективное решение. Общая сумма задолженности составляет 3,4 миллиона рублей.

Поэтому следком обращается к гражданам, которые работали на предприятии в указанный период и не получили причитающиеся им выплаты. Им необходимо явиться к следователю в СК России по Республике Тыва по адресу: Республика Тыва, город Кызыл, улица Бай-Хаакская, дом № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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