СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-13T17:29:21+03:00

«МаВРа» больше нет: в Хакасии обанкротили известный на всю Сибирь мясокомбинат Фото: Мария ЛЕНЦ

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Арбитражный суд Хакасии рассмотрел отчет конкурсного управляющего и вынес определение о завершении процедуры банкротства в отношении «Агропромышленной компании «МаВР». На основании этого в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) будет внесена запись о ликвидации предприятия, - сообщается на официальном портале суда.

Основной актив «МаВРа» - Абаканский мясокомбинат, построенный еще в 1932 году. До настоящего времени его единственный владелец и бессменный руководитель – Владимир Ромашов. Несколько лет назад предприятие было крупнейшим переработчиком мясной продукции Хакасии, в 2011 году годовой оборот составил более 3 миллиардов рублей, а в 2018 году – всего 206 тысяч, пишет ИА «Хакасия».

В момент подачи иска в арбитражный суд в апреле 2015 года у «МаВРа» было долгов на 1,1 миллиард рублей. Выкарабкаться из долговой ямы он не смог. С молотка пустили все - таунхаус владельца в Москве, склады компании в Красноярске.

Сейчас в Хакасии, с 2016 года, работает новый «МаВР», выпускает тот же ассортимент продукции. Но с некоторых пор и там возникли проблемы. Налоговая подала на него в арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU