Пятница, 13-е: в ЗАГСах Красноярска вдвое сократилось количество молодоженов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-13T15:27:17+03:00

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Молодожены, как известно, - одна из самых суеверных категорий людей. Во что они только не верят: и в мае- то жениться нельзя – всю жизнь маяться будешь, и платье до свадьбы жених видеть не должен, а «красивая» дата – самое желанное время вступления в брак для многих. А вот «некрасивая» - отпугивает. В Красноярске, например, в пятницу, 13 декабря, вдвое сократилось количество свадеб. С чем же это связано? Дайте-ка подумать… с пятницей, 13-е?

- Новобрачных сегодня, действительно, в два раза меньше, чем завтра, - подтвердила «Комсомольской правде» - Красноярск Инна Ерошина, руководитель территориального отдела агентства ЗАГС Красноярского края по регистрации браков в городе Красноярске «Дом семейных торжеств». – Суеверные…

Вот так-то. С другой стороны, новобрачных можно понять- они в новую жизнь, можно сказать, вступают, тут поневоле на воду начнешь дуть. Но есть и те, кому на суеверия плевать. Хорошей пятницы, 13!

ИСТОЧНИК KP.RU