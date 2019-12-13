2019-12-13T14:09:35+03:00
Происшествия

Подрядчик ремонта красноярского судоподъемника поймали на подделке документов

Фирму заставляют вернуть 8 миллионов рублей за выполненные работы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное дело, подрядчику грозит лишение свободыВозбуждено уголовное дело, подрядчику грозит лишение свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Очередной скандал с торгами: подрядчик ремонта красноярского судоподъемника подделал документы. Теперь компанию заставляют вернуть 8 миллионов рублей за те работы, которые она уже выполнила, сообщает Ньюслаб. Об инциденте рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По словам надзорников, произошло все в ноябре прошлого года. Администрация «Енисейского бассейна внутренних водных путей» подписала контракт на ремонт грузоподъемника. В торгах победило ООО «Геталюкс Айр». К слову, контракт рассчитан на два года, и работы, по идее, еще должны бы идти. Завершить ремонт компания должна была в декабре 2020 года. Однако заказчик расторг договор по простой причине – подрядчик не обладает необходимыми ресурсами и не соответствует требованиям к участникам закупки. Компания для победы пошла на подлог и предоставила о себе ложные сведения.

Тем временем, за выполненные работы бизнесмены получили 8 миллионов рублей. Прокуроры настаивают на возврате денег. А в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело - за использование подложных документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Виновным может грозить до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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