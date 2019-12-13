Красноярский студент стал лучшим ювелиром на WorldSkills Russia

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-13T12:08:04+03:00

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Степан Климов, студент третьего курса политеха СФУ, стал лучшим на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Парень боролся за победу в номинации «Ювелирное дело» и набрал 541 балл, сообщает пресс-служба СФУ. К слову, его творение – подвеска из серебра, которую, по условиям м конкурса, надо было выполнить в течение 20 часов.

Подвеска, выполненная Степаном Фото: пресс-служба СФУ

- Победа на региональном этапе дала мне шанс состязаться на федеральном уровне в июле 2020 года в рамках Национального чемпионата, который пройдет в Кемеровской области, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Степан Климов.

Конкурентами Степана были более 600 конкурсантов. И жюри, кстати, особенно скидок на молодость не делало – 700 экспертов со всей России судили строго. Остается добавить, что от чемпионата к чемпионату прогресс студентов налицо. За это говорят факты:

Красноярский край регулярно входит в десятку победителей общероссийского чемпионата WorldSkills.

ИСТОЧНИК KP.RU