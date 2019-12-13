2019-12-13T09:22:05+03:00
Происшествия

Двойной обман: в Красноярском крае мошенники продали чужое дизельное топливо

Потерпевшая лишилась 1,15 миллионов рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Двойной обман: в Красноярском крае мошенники продали чужое дизельное топливо. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краюДвойной обман: в Красноярском крае мошенники продали чужое дизельное топливо. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Богучанском районе мошенники обманули сразу двух предпринимателей. Теперь их поисками занимается полиция. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Владелице местной лесозаготовительной фирмы позвонили неизвестные и предложили дизельное топливо по очень низкой цене. Женщина согласилась – уж очень выгодной показалась ей сделка. Но поставила условие, что оплатит горючее при получении. Не вопрос, сказали ей на том конце провода и попросила подождать.

В то же время мошенники связались с владельцем фирмы, занимающейся поставкой ГСМ в городе Ангарске Иркутской области. И сообщили, что в Богучанском районе хотят приобрести 32 тонны дизтоплива по очень выгодной для него цене. Вскоре из Ангарска в Боучаны выехала полная цистерна горючего.

Когда она прибыла по адресу, владелица лесопилки перевела на указанный счет 1,15 миллионов рублей. Но деньги к продавцу так и не поступили. Потому что счет мошенники указали свой собственный. Ущерб продавца составил 200 тысяч рублей – это стоимость транспортировки ГСМ.

Полиция разыскивает виновников, им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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