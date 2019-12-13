2019-12-13T08:00:15+03:00
Происшествия

В Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора

Дали два года условно [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора. Стоп-кадр видео полицииВ Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора. Стоп-кадр видео полиции
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В Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора. Все произошло в апреле этого года, напомнили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции. В дежурную часть обратился 33-летний мужчина и написал заявление на пропажу кроссовера Honda CR-V. Автомобиль принадлежал его отцу, он стоял во дворе жилого дома и долгое время владелец никуда на нем не выезжал.

В Красноярске хитрый вор украл машину с помощью эвакуатора.

Кроссовер приметил 27-летний житель Емельяновского района. Нанял эвакуатор, который загрузил автомобиль и доставил прямиком к дому похитителя. Причем водитель эвакуатора понятия не имел, что помогает злоумышленнику.

Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе дома. По ней и установили способ хищения, затем вышли на подозреваемого. Нашли и кроссовер, с которого уже успели снять госномера. Имущество вернули владельцу, а вору – 2 года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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