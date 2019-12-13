Ошибочка вышла: в Лесосибирске прохожий перепутал лодку с льдиной и вызвал спасателей

СЕГОДНЯ 07:16 2019-12-13T07:16:13+03:00

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Курьезный случай произошел накануне, 12 декабря, в Лесосибирске. На пульт диспетчера местной пожарной службы поступил звонок от местного жителя. Мужчина увидела на реке плывущую льдину, а на ней – тонущего человека. Дело было в сумерках, но прохожий был уверен, что тот в беде и нуждается в помощи.

Когда спасатели была уже на месте, им сообщили новую информацию: отбой, спасать никого не нужно, проблем нет. Как оказалось, прохожего подвели его глаза. На самом деле местный рыбак решил под вечер немного побросать удочку на Енисее. Выплыл на своей лодке и заглушил мотор. А мужчина на берегу просто перепутал лодку со льдиной.

Вызов получился ложным, но нужно отдать должное неравнодушному лесосибирцу, который не остался равнодушным в подобной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU