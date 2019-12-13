2019-12-13T05:55:58+03:00
Общество

В Красноярске поставщик молочных продуктов забрасывает исками арбитражный суд

Ему не понравилось, как проходят электронные торги
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске поставщик молочных продуктов забрасывает исками арбитражный судВ Красноярске поставщик молочных продуктов забрасывает исками арбитражный судФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске компания «Дельта-Д», поставщик молочных продуктов, подала в арбитражный суд сразу три иска. Она требует признать недействительными конкурсы с ограниченным участием в электронной форме по поставке продуктов в муниципальные бюджетные детские сады Советского района.

По словам истца, департамент муниципального заказа Красноярска проводил совместные конкурсы с ограниченным участием на поставку питьевого молока, сливочного масла и кисломолочной продукции. Комиссия признала заявку из «Дельты-Д» несоответствующей требованиям и отстранила фирму от участия в торгах. Фирма не отчиталась по ранее заключенным договорам – именно этот факт комиссия и признала нарушением.

Приминать иски к производству или нет, станет понятно через 5 рабочих дней. Добавим, что ранее фирма оспаривала контракты на поставку молочной продукции в детские сады Октябрьского, Свердловского и Ленинского районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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