В Красноярском крае работодатель оставил беременную двойняшками сотрудницу без больничного и декретных

СЕГОДНЯ 05:41 2019-12-13T07:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зеленогорске владелец торговой точки нечестно поступил со своей работницей. Женщина целый год работала у него продавцом-кассиром. Однако трудовой договор с ней он не заключал. Причина, в общем-то, понятна: чтобы не платить дополнительные налоги на ее заработную плату.

Когда сотрудница собралась уходить в декрет, работодатель с легкостью попрощался с ней, отказав ей в выплате положенных больничных по беременности и родам. Возмутившейся женщине пояснил: она работала неофициально, какие ей выплаты?

Договориться по-хорошему не удалось, и тогда будущая мама подала заявление в суд. Попросила установить факт трудовых отношений, а также взыскать задолженность с предпринимателя по оплате сверхурочной работы, пособия по беременности и родам, компенсации за задержку выплат и возмещение морального вреда.

Суд встал на сторону женщины. Запись в трудовую книжку ей внесли. Она получила более 160 тысяч рублей от недобросовестного работодателя. К слову, к моменту вынесения судебного решения женщина стала матерью прекрасных близнецов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске появятся новые платные парковки 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU