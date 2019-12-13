СЕГОДНЯ 05:26 2019-12-13T05:26:38+03:00

В Красноярске с нового года вырастет плата за ребенка в детских садах Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске с нового года увеличивается размер родительской платы за посещение ребенком детского сада – на 64 рубля. И составит 1705 рублей в месяц. Такую информацию предоставили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе управления образования города.

При этом по-прежнему действуют льготы. Так, семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут претендовать на возврат части родительской платы. За первого ребенка размер компенсации составит 20% от стоимости, за второго – 50%, за третьего и последующих детей – 70%.

Добавим, что увеличиваются затраты на питание ребятишек. Если в 2019 году сумма составила 511 миллионов рублей, то в 2020 году запланировано почти 584 миллиона. Их бюджета компенсируется более 50 % затрат на организацию питания. Остальную часть и составляют родительские взносы.

ИСТОЧНИК KP.RU