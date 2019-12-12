Прокуроры запретили охотникам отстреливать бродячих собак в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-12T18:15:03+03:00

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Краевая прокуратура проверила «Нижнеингашских любителей спортивной охоты» - эта организация еще пару лет назад занималась отстрелом бродячих собак. Об этом рассказал надзорникам председатель правления. По его словам, отстрел проводился в 2017-м и еще один запланирован на 2019 – 2020 годы – этого требует проект освоения земель. Прокуроры предостерегли охотников от подобных мер – они незаконны.

- В соответствии с законодательством об ответственном обращении с животными, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. - Отстрел бродячих собак даже с целью предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания недопустим.

Прокуроры также пообещали проконтролировать, как нижнеингашские любители спортивной охоты будут исполнять законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU