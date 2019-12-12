Новосибирск, Омск и Красноярск не могут «поделить» собаку в мешке

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-12T16:49:31+03:00

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Собака в мешке оказалась настоящим котом в мешке. В том смысле, что вот уже сутки зоозащитники трех регионов – Новосибирской и Омской областей и Красноярского края не могут «поделить» животное. Типичный фейк, который, к сожалению, не так-то просто разоблачить. Но мы попробуем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/749155" frameborder="0"></iframe> Красноярцы спасли собаку.Видео: Регион24

Итак, в пабликах появилось трогательное видео спасения собаки. На кадрах – семейная пара лыжников освобождает из полиэтиленового мешка жалкую дворнягу. По словам женщины, которая вместе с мужем на нее наткнулась, узлы на мешке затянуты едва ли не намертво.

- Вот люди, а… - возмущается женщина, пытаясь развязать накрепко затянутые узлы веревки. - Бедная. Сначала хотела кусаться, сейчас уже смирненько лежит. Замерзла вся, трясется, еще голодная. Веревка прямо конкретно завязана, столько узлов…

Собаку освобождают, и она со всех ног сигает к трассе, где снуют машины. Это видео появилось практически одновременно в нескольких пабликах, откуда его взяли журналисты. Мы тоже, чего греха таить, из сострадания решили разместить заметку о собаке. Ну, вдруг удастся наказать виновного хозяина. А коллеги из Омска – поскольку эта история произошла все-таки там – пошли дальше: нашли свидетелей и указали место, где все произошло – на трассе у Новой Москвы.

Зачем распространяют фейки?

Антон Бибер, специалист по СММ-продвижению:

- Причин для распространения фейков масса. Иногда люди просто развлекаются таким образом. Еще один вариант – привлекают аудиторию в свои группы в соцсетях и мессенджерах. Возможно также, что таким образом заинтересованные люди тестируют каналы распространения информации: какой в дальнейшем лучше сработает для распространения вирусной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU