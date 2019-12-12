2019-12-12T16:49:31+03:00
Общество

Новосибирск, Омск и Красноярск не могут «поделить» собаку в мешке

Одновременно в пабликах нескольких регионов появилось провокационное [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Собака в мешке Фото: стопкадр с видео Жесть Красноярска (Регион24)Собака в мешке Фото: стопкадр с видео Жесть Красноярска (Регион24)
Изменить размер текста:

Собака в мешке оказалась настоящим котом в мешке. В том смысле, что вот уже сутки зоозащитники трех регионов – Новосибирской и Омской областей и Красноярского края не могут «поделить» животное. Типичный фейк, который, к сожалению, не так-то просто разоблачить. Но мы попробуем.

Красноярцы спасли собаку.Видео: Регион24

Итак, в пабликах появилось трогательное видео спасения собаки. На кадрах – семейная пара лыжников освобождает из полиэтиленового мешка жалкую дворнягу. По словам женщины, которая вместе с мужем на нее наткнулась, узлы на мешке затянуты едва ли не намертво.

- Вот люди, а… - возмущается женщина, пытаясь развязать накрепко затянутые узлы веревки. - Бедная. Сначала хотела кусаться, сейчас уже смирненько лежит. Замерзла вся, трясется, еще голодная. Веревка прямо конкретно завязана, столько узлов…

Собаку освобождают, и она со всех ног сигает к трассе, где снуют машины. Это видео появилось практически одновременно в нескольких пабликах, откуда его взяли журналисты. Мы тоже, чего греха таить, из сострадания решили разместить заметку о собаке. Ну, вдруг удастся наказать виновного хозяина. А коллеги из Омска – поскольку эта история произошла все-таки там – пошли дальше: нашли свидетелей и указали место, где все произошло – на трассе у Новой Москвы.

Зачем распространяют фейки?

Антон Бибер, специалист по СММ-продвижению:

- Причин для распространения фейков масса. Иногда люди просто развлекаются таким образом. Еще один вариант – привлекают аудиторию в свои группы в соцсетях и мессенджерах. Возможно также, что таким образом заинтересованные люди тестируют каналы распространения информации: какой в дальнейшем лучше сработает для распространения вирусной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирск, Омск и Красноярск не могут «поделить» собаку в мешке
Санта Клаус второй год берет штурмом самую высокую елку в Евразии
«Даже временем потертые»: красноярка купила у бездомного поддельных «царских» монет на 4,5 тысячи
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Ушел из жизни основатель Лесосибирска Николай Колпаков
Праздник к нам приходит: Рождественский караван Coca-Cola проедет по Красноярску
«Черные лесорубы» заготовили 3,5 тысячи елей к Новому году ради наживы
Должники Красноярскэнергосбыта могут встретить Новый год без света
Суд продлил арест мажорам, до смерти забившим красноярца
Арбитражный суд признал законным снос павильонов на Красной площади в Красноярске
Работники КрасПТМ отстояли 4 миллиона зарплаты через прокуроров
Житель Красноярска своровал новогоднюю елку в подъезде собственного дома
«Все студенчество был в стройотрядах»: Александру Уссу вручили именную «бойцовку»
Маерчака на месяц перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора
Прокуроры потребовали запретить сайты продажи снюса в Красноярске
«Сначала кусалась, потом притихла»: красноярцы нашли собаку в мешке, брошенную хозяином на смерть на морозе