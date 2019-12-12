Санта Клаус второй год берет штурмом самую высокую елку в Евразии

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-12T15:47:41+03:00

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Самая высокая новогодняя елка в Евразии, как известно, установлена в Красноярске на острове Татышев. Второй год она не дает покоя Санта Клаусам. В прошлом году, напомним, попытка вскарабкаться на нее уже была – профессиональный альпинист-монтажник, принимавший участие в сборке, как раз и оказался тем самым Сантой.

Фото: Дмитрий Бондарев

В этом году – второй заход. Оно и понятно: в тайге-то такую не встретишь! Цена – 51 миллион рублей. Одно основание чего стоит: диаметр – 20 метров. Высота – 57 метров, вес – 65 тонн – это с гирляндами на 60 тысяч диодов! В общем, на оленя не погрузишь, в тундру не умчишь… Но – не суть. Главное, что в этом году Санта вновь штурмует елку. Об этом рассказали «Городские новости». На этот раз в костюм зимнего волшебника облачился монтажник-высотник Дмитрий Иванов, а на елку он взобрался, чтобы украсить дерево гирляндой. 25 декабря елка на Татышеве загорится десятками тысяч огней.

ИСТОЧНИК KP.RU