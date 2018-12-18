В Красноярске на самую высокую новогоднюю елку Евразии взобрался Санта-Клаус

В тайге такую не встретишь! Главная елка Красноярска – величиной как две поставленные друг на друга девятиэтажки. Вместе с гигантской звездой на макушке – 57 метров, самая высокая в России. Основание – еще 20 метров, вес 65 тон, это с гирляндой на 60 тысяч диодов. Внушительная конструкция, согласитесь?

До Нового года еще пара недель. Но тут на елке объявился… Санта Клаус. Причем буквально: дедушку в красном костюме и колпаке заметили прямо на дереве. Карабкался себе по веткам на высоте птичьего полета, в десятках метров от земли.

Серию эффектных снимков сделал известный красноярский фотограф (REUTERS) Илья Наймушин. Они были признаны фото дня в изданиях Германии, Бразилии и Греции, Индонезии и Ирана.

- Санта снова появился в нашем городе, - интригует Илья в своем фейсбуке. - И не просто появился, а залез на самую большую в России новогоднюю и Рождественскую елку. Некоторые официальные лица города даже утверждают, что эта елка является самой высокой в Евразии. В общем, не так важно, достоверна ли информация насчет самой высокой, но смотрится впечатляюще. Святой Николай проверил, работают ли электрические гирлянды, и полетел куда-то дальше.

Но это версия «для печати». А что осталось за кадром? Как оказалось, в роли Санты выступил профессиональный альпинист-монтажник, он принимает участие в сборке «елки».

Сантой оказался переодетый альпинист. Фото: Илья Наймушин

- И, кстати, его зовут Николай, как и Санта Клауса, - делится фотограф. – Как так вышло? Я пришел туда, где работают монтажники, спрашиваю: кто на елку полезет-то? – Николай! – А-а-а, говорю, тогда понятно, ну, кто же еще? Тезка Святого Николая, логично. Сейчас по всему миру Санта Клаусы бегают, прыгают, скачут, экстримом занимаются, это такая фишка уже. Святой Николай тоже путешественник, ездит на санях. Новый год на носу, вот альпинист и решил переодеться в Деда Мороза. Нарядился в праздничный костюм, чтобы все выглядело веселей.