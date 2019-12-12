«Даже временем потертые»: красноярка купила у бездомного поддельных «царских» монет на 4,5 тысячи
Жительница Красноярска Людмила пала жертвой мошенника. Он подошел к ней под видом бездомного 11 декабря у ТЦ «Мега», сообщает ТВК. И попросил:
- Посмотрите, пожалуйста, в интернете цену на монеты… Нашел вот в старом матрасе, который выкинули.
Женщина не отказала. К тому же, монет с изображением Николая II она никогда не видела. Заглянув в интернет, подумала, почему бы самой не купить у бездомного монетки по сходной цене.
- Он попросил за монету 1000 рублей, - рассказывает женщина. - Я такого никогда не видела и не слышала. Ведь они реально выглядят, как настоящие, даже будто временем потертые
Людмила начала торговаться за монеты. Сошлись с бездомным на 500 рублях за штуку и отдала 4500 рублей. Купленные монетки женщина понесла в ломбард, где и выяснила, что они ровным счетом ничего не стоят – это подделка.
ИСТОЧНИК KP.RU