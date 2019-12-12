Праздник к нам приходит: Рождественский караван Coca-Cola проедет по Красноярску

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-12T12:45:28+03:00

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Долой предрассудки! Пятница, 13 декабря, в Красноярске будет счастливым днем. Уж для детворы – точно. Ведь именно в этот день по городу промчит «Рождественский караван» Coca-Cola. На «поезд» из грузовиков можно будет посмотреть в 19.00 – ведь именно вечером он засияет особенно, по-рождественски. Итак, как рассказали в компании, ждать поезд следует по маршруту: Северное шоссе —Тотмина —Высотная — Октябрьский мост —Мира —Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь —Партизана Железняка —Краснодарская — 9 Мая —Шахтеров —Карла Маркса.

Добавим, что маршрут, как и даты, в которые по городам проследует караван, компания до последнего держит в секрете – тогда это получается настоящий сюрприз для ребятни. В этом году на праздник ждут детей с ограниченными возможностями здоровья. Состоится все на площадке телекомпании «Афонтово». Известно, что будет 10 локаций с фотопоздравлениями, новогодними игрушками и открытками, где дети сами будут создавать сувениры. Потом их доставят в психоневрологический интернат «Подсолнух». Конечно, будет и концерт, спектакль, актерами которого являются дети-инвалиды со всего региона, а гвоздем программы, как всегда, будет веселый Санта.

ИСТОЧНИК KP.RU