«Черные лесорубы» заготовили 3,5 тысячи елей к Новому году ради наживы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-12T10:47:22+03:00

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Елки и пихты к Новому году нещадно рубят в Красноярском крае «черные лесорубы». По данным минлесхоза региона, инспекторы которого с 26 ноября вышли в рейды вместе с казаками, сотрудниками авиалесоохраны, лесничеств, полиции и ГИБДД, с начала декабря незаконно вырублено 3,5 тысячи елей. Пока удалось выявить только три случая рубок. Нельзя просто так пойти в лес и, как в новогодней песенке, срубить себе елочку под самый корешок, напоминают инспекторы.

- По закону заготавливать хвойные деревья к новогодним праздникам могут предприниматели по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков, - пояснил «Комсомольской правде» Красноярск замминистра лесного хозяйства края Анвар Бикбов. - При этом делать это они могут лишь в определенных местах, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений, например, на квартальных просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах.

Купить елку домой можно также в лесничестве или, скажем, у лицензированных торговцев на елочных базарах. За рубку ели полагается штраф: до 4 тысяч рублей – для физлиц; до 40 40 тысяч рублей – для должностных и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Если вы знаете, где незаконно рубят елки и пихты, - звоните на «горячую» линию лесной охраны: 8-800-100-94-00 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU