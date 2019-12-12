Арбитраж признал законным снос павильонов на Красной площади

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-12T08:44:21+03:00

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Судебные иски по резонансному сносу павильонов в Красноярске один за другим проваливаются. Накануне Арбитражный суд отказал последнему из обратившихся с иском предпринимателей, чей павильон находился на Красной площади - ИП Кашитскому.

Владелец, к слову, требовал в качестве возмещения ущерба солидную сумму – 1,9 миллиона рублей и признать незаконными действия администрации Красноярска в части сноса. Некоторые «соседи» по павильонам, чьи иски суд рассматривал ранее, были скромнее в требованиях. К примеру, в начале июня и в октябре текущего года ИП Гостева просила возместить ей более 2 миллионов рублей, а ИП Точилина – всего 100 тысяч рублей.

Однако суд отказал всем троим, в том числе по сносу павильона на Красной площади, 3а (ИП Кашитский). Действия администрации Железнодорожного района признаны законными.

Напомним, из-за масштабного сноса павильонов в Красноярске разразился немалый скандал. За бизнесменов пытался вступиться даже российский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но пока тщетно.

ИСТОЧНИК KP.RU