2019-12-12T08:46:00+03:00
Происшествия

Житель Красноярска своровал новогоднюю елку в подъезде собственного дома

Нашли его в считанные минуты
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Началось. Кражи новогодних елок в преддверии праздника – не редкость. 20-летний житель Железнодорожного района Красноярска, например, решил стащить дерево, установленное подъезде его многоэтажки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. А что? Удобно и наряжать не надо – управляющая компания уже постаралась. Правда, долго елочка в его квартире не простояла. В тот же день в дверь постучался участковый…

- В дежурную часть отдела полиции №7 обратились представители управляющей компании с заявлением о пропаже новогодней елки, установленной в подъезде одного из домов, - рассказали «Комсомольской правде» Красноярск в полиции. - Участковый уполномоченный, прибывший на место происшествия, благодаря видеозаписи с камеры наблюдения, оперативно установил личность злоумышленника, похитившего дерево.

Проблемы с законом у воришки уже были в прошлом. Сейчас идет доследственная проверка, после которой решат, возбудят ли против парня уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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