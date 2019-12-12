2019-12-12T04:56:37+03:00
Общество

Маерчака на месяц перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора

Проезжая часть здесь сужена
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Улица сужена - идет ремонтУлица сужена - идет ремонтФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Одна из самых загруженных улиц Красноярска – Маерчака будет ближайший месяц работать в другом режиме.

Улицу частично перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора, сообщает администрация Красноярска. Перекрытие действует с 14.00 11 декабря. Дорога сужена на протяжении ста метров в районе Маерчака, 101 (железнодорожный мост) и на 50 метров – в районе Маерчака, 67а, стр.7. По возможности стоит объехать данный участок дороги, чтобы не создавать пробки.

Ремонтные работы на обоих участках продлятся до 20.00 15 января. Администрация также предупреждает водителей и просит внимательно смотреть на дорожные знаки, чтобы не попасть впросак. Добавим, что в связи с наступающими праздниками движение в городе поменяется - в связи с открытием городских елок (центр, БКЗ, Свердловский район (сквер Паниковский) и Советский район (сквер Космонавтов)).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуроры потребовали запретить сайты продажи снюса в Красноярске
«Сначала кусалась, потом притихла»: красноярцы нашли собаку в мешке, брошенную хозяином на смерть на морозе
Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что означают цифры на крышке консервной банки
Обманувших более 70 красноярцев мошенников задержали в Санкт-Петербурге
В Лесосибирске пожарные спасли 15 человек из горящего дома
Красноярская прокуратура нашла среди затопленных в Солнечном квартир выданные сиротам
В Красноярске мужчину забили насмерть после едкого замечания о чужом ребенке
Для безопасности детей красноярские школы оборудуют отпугивателями от собак
В Москве обсудили 400-летний юбилей Красноярска
В Москве обсудили 400-летний юбилей Красноярска
В Ачинске кто-то стер записи с камер гипермаркета, где до полусмерти избили парня
Пациентов Красноярской краевой больницы начали кормить, как в самолетах
За секс по обоюдному согласию житель Игарки получил 3 года колонии
В Красноярске обманутых дольщиков «Реставрации» приглашают получить компенсацию
Житель Норильска попытался обманом захватить власть в своей компании
Красноярская прокуратура вплотную занялась продавцами снюса
Власти Красноярска продают 39 объектов недвижимости
«Встретились два одиночества»: в Красноярске нос к носу столкнулись такси одной фирмы
В Красноярском крае за полчаса задержали пиромана, поджегшего квартиру собственной матери
Статистика Красноярского края: за год потребительские цены выросли на 3,5 процента
В Красноярске по дороге в Солнечный сбили косулю
Фотовыставка «Бизнес в объективе» была представлена на премии «Бизнес Успех»