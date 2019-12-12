Маерчака на месяц перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора

СЕГОДНЯ 04:56 2019-12-12T04:56:37+03:00

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Одна из самых загруженных улиц Красноярска – Маерчака будет ближайший месяц работать в другом режиме.

Улицу частично перекрыли из-за ремонта канализационного коллектора, сообщает администрация Красноярска. Перекрытие действует с 14.00 11 декабря. Дорога сужена на протяжении ста метров в районе Маерчака, 101 (железнодорожный мост) и на 50 метров – в районе Маерчака, 67а, стр.7. По возможности стоит объехать данный участок дороги, чтобы не создавать пробки.

Ремонтные работы на обоих участках продлятся до 20.00 15 января. Администрация также предупреждает водителей и просит внимательно смотреть на дорожные знаки, чтобы не попасть впросак. Добавим, что в связи с наступающими праздниками движение в городе поменяется - в связи с открытием городских елок (центр, БКЗ, Свердловский район (сквер Паниковский) и Советский район (сквер Космонавтов)).

ИСТОЧНИК KP.RU