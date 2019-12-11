2019-12-11T18:08:42+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что означают цифры на крышке консервной банки

И как вообще выбирать качественные консервы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Роспотребнадзор рассказал красноярцам, что означают цифры на крышке консервной банкиРоспотребнадзор рассказал красноярцам, что означают цифры на крышке консервной банкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты краевого Роспотребнадзора рассказали, как выбирать качественные рыбные консервы. От этого зависит безопасность продукта. В первую очередь – внешний вид: потребительская упаковка не должна иметь дефекты и повреждения. Во-вторых, на каждой упаковке должна быть маркировка: название продукта, производитель, дата производства и срок хранения, вес, состав и пищевая ценность. Обязательно должен быть единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.

На упаковке должны быть нанесены цифры, означающие:

- дата производства продукции: первые две цифры – число, вторые две цифры – месяц, последние две цифры – год;

- ассортиментный знак (от одного до трех знаков – цифры или буквы, кроме буквы Р) и номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков – цифры и буквы) при наличии;

- номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква Р).

Если речь идет об икре, маркировка должна содержать информацию и о рыбе.

Добавим, что получить консультацию по вопросам питания можно по телефонам:

- горячей линии единого Консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

- Управления Роспотребнадзора по краю: (391) 226-89-50 и его территориальных отделов в рабочие часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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