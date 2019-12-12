«Сначала кусалась, потом притихла»: красноярцы нашли собаку в мешке, брошенную хозяином на смерть на морозе
Во время лыжной прогулки семейная пара красноярцев нашла собаку в мешке. Видео они выложили в паблике Жесть Красноярска [Регион24]. Огромный полиэтиленовый мешок – в таких обычно сахар продают - был крепко обвязан веревками вокруг горла животного и снизу – так, что лапы не освободить. Ее оставили на верную смерть: зима хоть и теплая в этом году, но без движения шансов выжить почти нет. Собака скулила, звала на помощь, перекатывалась с места на место в попытке освободиться – об этом говорят проталины на снегу. Они до самой земли.
Красноярцы спасли собаку.Видео: Регион24
- Вот люди, а… - возмущается женщина, пытаясь развязать накрепко затянутые узлы веревки. - Бедная. Сначала хотела кусаться, сейчас уже смирненько лежит. Замерзла вся, трясется, еще голодная. Веревка прямо конкретно завязана, столько узлов…
Снимая мешок с шеи, женщина боялась, что дворняга укусит. Но нет, собака все поняла – что зла ей на этот раз не желают. А освободившись, рванула на дорогу. Не исключено, что искать хозяина, который так жестоко предал ее.
ИСТОЧНИК KP.RU