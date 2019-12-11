СЕГОДНЯ 17:36 2019-12-11T17:49:00+03:00

В Лесосибирске пожарные спасли 15 человек из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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В Лесосибирске накануне, 10 декабря, загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Сообщение поступило на пульт диспетчера в 17 часов. Когда спасатели примчались на место, увидели дым из квартиры на первом этаже. По словам соседей, внутри мог находиться пожилой мужчина.

Пока одни пожарные приступали к тушению огня, другие занимались эвакуаций жильцов двухэтажки. Всего было спасено 15 человек. Нашли и хозяина горящей квартиры, он был без сознания, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого управления МЧС.

Пожар удалось потушить через два часа. Как оказалось, выгорело 27 квадратных метров квартиры – комната, коридор. Сгорели вещи. А причиной возгорания стало, по предварительной причине, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU