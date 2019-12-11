В Красноярске мужчину забили насмерть после едкого замечания о чужом ребенке

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-11T16:01:00+03:00

Он умер в больнице, не приходя в сознание

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В Красноярске мужчину насмерть забили за то, что сделал замечания по поводу чужого ребенка. Преступление произошло летом этого года в Ленинском районе, на улице Глинки. Суду удалось доказать вину 38-летнего местного жителя, сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Вечером 8 августа осужденный встретил во дворе безработного незнакомца. Тот был пьян. На свою беду он сделал неприятное замечание по поводу чужого ребенка, сына осужденного. Завязалась ссора, затем в пылу агрессии отец начал избивать пьяного незнакомца руками и ногами. Тот потерял сознание.

Очевидцы вызвали «Скорую помощь», медики увезли пострадавшего в больницу, но спасти не сумели. Он скончался, не приходя в сознание. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судья учел мнение гособвинителя и вынес приговор: 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть 10 суток для его обжалования в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU