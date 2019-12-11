2019-12-11T15:19:27+03:00
Общество

Для безопасности детей красноярские школы оборудуют отпугивателями от собак

На этом настаивает управление образования города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Для безопасности детей красноярские школы оборудуют отпугивателями от собакДля безопасности детей красноярские школы оборудуют отпугивателями от собакФото: Мария ЛЕНЦ
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Как обезопасить детей на школьных дворах от бродячих собак? Животных не останавливает забор. Не найдя в нем отверстия, собаки делают подкоп и все равно проникают. Считая школьный двор своей территорией, они защищают ее со всей агрессией. Поскольку отлов собак в городе, нужно это признать, работает неэффективно, приходить принимать меры своими силами.

В управлении образования Красноярска рассматривают возможность установить на школьных дворах отпугиватели. Даже подобрали подходящую модель. Она, как уверяют производители, не вызывает у собак привыкание. Стоимость прибора – около

2000 рублей, а радиус действия – 200 метров. Так что для одного школьного двора понадобится несколько таких «Громов», сообщают «Городские новости». Добавим, что оснащать приборами будут сначала те школы, где проблема с бродячими собаками существует. И постепенно – все остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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