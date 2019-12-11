В Москве обсудили 400-летний юбилей Красноярска

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-11T14:56:05+03:00

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С рабочим визитом в Москве побывали губернатор Красноярского края Александр Усс, зампредседателя краевого правительства Сергей Верещагин и глава Красноярска Сергей Еремин. Они встретились с вице-премьером Правительства РФ Дмитрием Козаком.

Главной темой встречи стала подготовка к празднованию 400-летия Красноярска. Решено, что к концу января 2020 года на рассмотрение оргкомитета будет вынесен детализированный план мероприятий подготовки и празднования 400-летия Красноярска.

Юбилей пройдет в 2028 году. Он включен в календарь событий федерального уровня. Это дает городу дополнительные возможности для развития инфраструктуры, архитектурного облика города, историко-культурного наследия, благоустройства.

Добавим, что Дмитрий Козак назначен председателем орг-комитета. В него вошли 20 федеральных, краевых и городских чиновников. В их числе министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой, первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, мэр Красноярска Сергей Еремин.

ИСТОЧНИК KP.RU