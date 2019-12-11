2019-12-11T14:19:46+03:00
Происшествия

В Ачинске кто-то стер записи с камер гипермаркета, где до полусмерти избили парня

Родные потерпевшего ищут свидетелей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске кто-то стер записи с камер гипермаркета, где до полусмерти избили парняВ Ачинске кто-то стер записи с камер гипермаркета, где до полусмерти избили парняФото: Мария ЛЕНЦ
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«Нужна любая видеоинформация касательно происшествия, случившегося 7 декабря в промежуток с 22 до 23 часов возле входа в гипермаркет «Лента». С такой просьбой обратился к журналистам ачинского телеканала «ОСА» житель города в надежде, что отыщутся свидетели преступления.

Он рассказал, что на молодого мужчину недалеко от входа в гипермаркет напали несколько человек. Избили так, что тот попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь и ввели в медикаментозную кому. Пациент находится на искусственной вентиляции легких, у него многочисленные травмы головы. И огнестрельное ранение.

Однако когда стали проверять записи с видеокамер, выяснилось, что они пропали. Возможно, их кто-то стер. «Виновные лица полностью избегают уголовной ответственности. Интересует видео на любом носителе информации! Анонимность и вознаграждение гарантируются!!!» - пишет заявитель. Он просит не оставаться людей равнодушными и позвонить по телефону для анонимной связи: 8-913-593-15-40.

Добавим, что в первую очередь нужно позвонить на телефон полиции: 102 – с сотового телефона, 02 – со стационарного. Или в службу 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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