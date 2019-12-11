За секс по обоюдному согласию житель Игарки получил 3 года колонии

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-11T13:54:35+03:00

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Житель Игарки получил срок за интимную близость с девушкой. Насилия не было, все по обоюдному согласию. Проблема в самой девушке – на момент преступления ей было всего 15 лет. Впоследствии на допросах, а затем и в суде 27-летний мужчина ничего не отрицал, вину признал полностью.

Он рассказал, что 2 августа находился в компании друзей, были там и две девушки. Распивали спиртное, веселились. В какой-то момент он вместе с 15-летней подругой удалился в квартиру, там между ними произошла близость.

Суд учел раскаяние молодого человека в преступлении сексуального характера и назначил ему наказание сроком на 1 год. Однако отягчающим обстоятельном стала непогашенная ранее судимость за незаконный оборот наркотических средств. Таким образом по совокупности преступлений отсидеть молодому человеку придется 3 года 3 месяца в колонии общего режима

ИСТОЧНИК KP.RU