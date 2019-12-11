2019-12-11T12:47:50+03:00
Общество

В Красноярске обманутых дольщиков «Реставрации» приглашают получить компенсацию

С ними готовы рассчитаться за 10 дней
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске обманутых дольщиков «Реставрации» приглашают получить компенсациюВ Красноярске обманутых дольщиков «Реставрации» приглашают получить компенсациюФото: Мария ЛЕНЦ
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Обманутых дольщиков строительной компании «Реставрация» приглашают получить компенсацию. Фонд защиты прав дольщиков начал принимать заявления со вчерашнего дня, 10 декабря. В списках – более 1400 человек, которые купили жилье в 10 недостроенных домах: 6 – в Солнечном, в ЖК «Фестиваль», и 4 – в Октябрьском районе, в ЖК «Эдельвейс-NEXT».

Дома находятся в разной степени готовности, какие-то на стадии одного этажа, а некоторые уже почти завершены. Однако эксперты обнаружили слишком много строительного брака и пришли к выводу, что достраивать их категорически нельзя, пишет интернет-газета Newslab.ru.

Размер выплаты компенсаций обманутым дольщиком превысил сделанные ими вложения, поскольку рассчитываться она будет индивидуально, исходя из рыночной стоимости квадратного метра по нынешней цене. То есть в «Эдельвейсе» - до 50 тысяч рублей за квадратный метр, а в Солнечном – до 40 тысяч. Разница примерно 25 %.

КОНКРЕТНО

Информацию об адресах банка "ДомРФ", который будет производить выплаты, можно получить на официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф, а также по телефонам горячей линии: 8-800-7007-214. Там расскажут, какие документы нужно подготовить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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