Житель Норильска попытался обманом захватить власть в своей компании

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-11T12:10:04+03:00

Теперь его будут судить за рейдерство

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Жителя Норильска будут судить за попытку рейдерского захвата компании. Материалы судебного дела с обвинительным заключением уже направлены в суд на рассмотрение. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый был одним из учредителей фирмы – общества с ограниченной ответственностью. Видимо, ему не нравилось быть на вторых ролях. Поэтому он решил сменить руководство – сместить действующего директора и сесть в его кресло самому.

В июне этого года он изготовил подложный протокол от имени всех учредителей. А в этом протоколе возложил на себя полномочия руководителя. Затем этот документ он принес в налоговую инспекцию, чтобы там внесли соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.

Но попытка взять власть в свои руки провалилась. 53-летнему бизнесмену за фальсификацию документов до 2 лет лишения свободы и штраф до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU