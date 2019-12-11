2019-12-11T11:13:01+03:00
Общество

Власти Красноярска продают 39 объектов недвижимости

Самый дорогой – административное здание на Устиновича
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Красноярска продают 39 объектов недвижимостиВласти Красноярска продают 39 объектов недвижимостиФото: ИВАНОВА Диана
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Власти Красноярска выставили на торги 39 объектов муниципального имущество. Причем один из них – это одноэтажное административное здание, а все остальные – нежилые помещения в разных частях города. Таков план торгов на декабрь, последний месяц года.

Общая площадь 39 объектов составляет 21,9 тысяч квадратных метров, это 2,9 площади обычного футбольного поля. Все объекты – непрофильное имущество, которое может принести прибыль бюджету города в результате реализации, сообщает портал N1.ru со ссылкой на мэрию.

Продавать будут тремя этапами. Часть через открытый аукцион (когда участники сами повышают первоначальную цену), часть с понижением первоначальной цены предложения, а часть – без объявления цены (участники аукциона самостоятельно назначают цену за объект).

Торги пройдут 12 декабря, затем 18, 20 26 и 30 декабря. Самый крупный лот – отдельно-стоящее одноэтажное административное нежилое здание 1977 года постройки общей площадью 732,6 квадратов на Устиновича, 28а с земельным участком площадью 2408 квадратных метров. Начальная цена продажи единого лота – 12,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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