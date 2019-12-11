В Красноярском крае за полчаса задержали пиромана, поджегшего квартиру собственной матери

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-11T10:04:51+03:00

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В Канске полицейские за полчаса вычислили и задержали 38-летнего местного жителя, который поджог квартиру собственной матери. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Все случилось накануне. В дежурную часть ОВД позвонили из пожарной охраны и сообщили о пожаре в одной из квартир города, в которой жила женщина пенсионного возраста.

Как выяснилось, пожару предшествовал скандал между матерью и сыном. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения, был сильно зол. Женщина ушла из дома из опасения, что он нанесет ей побои. Оставшись один, сын поджег шторы, убедился, что огонь распространился на всю квартиру, и сбежал. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кстати, это будет уже не первая его судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU